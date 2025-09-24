Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:37 AM IST

    മൂ​ന്ന് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    സി​റി​യ, ഐ​വ​റി​കോ​സ്റ്റ്, ഗ​യാ​ന എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്
    മൂ​ന്ന് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    സി​റി​യ​യു​മാ​യി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: മോ​ൺ​ട്രി​യ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ 42ാമ​ത് സെ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ മൂ​ന്ന് ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​രു ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    സി​റി​യ, ഐ​വ​റി​കോ​സ്റ്റ്, ഗ​യാ​ന എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ന​യീ​ഫ് ബി​ൻ അ​ലി അ​ൽ അ​ബ്രി, സി​റി​യ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ത​ല​വ​ൻ ഉ​മ​ർ ഹി​ഷാം അ​ൽ ഹു​സാ​രി, കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ഐ​വ​റി കോ​സ്റ്റ് അം​ബാ​സ​ഡ​റും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (ഐ.​സി.​എ.​ഒ) സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ബ​ഫെ​റ്റി​ഗു ഔ​ട്ടാ​ര, ഗ​യാ​ന സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ഗ്ബ​ർ​ട്ട് ഫീ​ൽ​ഡ്, ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​മ​ർ എ​ൽ​ഷാ​ർ​കാ​വി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​നും ഈ ​സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ക​രാ​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ൽ അ​ബ്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന റൂ​ട്ട് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ളും അ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​ത് വ്യോ​മ ഗ​താ​ഗ​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഗ​താ​ഗ​തം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് വി​ശാ​ല​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ങ്കാ​ളി​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഹ​ബ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വി​ശാ​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റു​ക​ൾ. ഒ​മാ​ന് നി​ല​വി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 130 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​ത ക​രാ​റു​ക​ളു​ണ്ട്.

    TAGS:siriyaOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Oman signs three bilateral air transport agreements and a memorandum of understanding
