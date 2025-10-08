Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 12:35 PM IST

    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘ഒ​മാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി’​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ‘ഒ​മാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി’​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​ബേ​ല: ഒ​രു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ‘ഒ​മാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ’​ലി​ന് നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘ഒ​മാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ’​ലി​ന്റെ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ബേ​ല​യി​ലെ ബി​ലാ​ദ് മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​ത്യേ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കു​ടും​ബ വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​കു​ട്ടി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നി പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സം​ഗീ​ത ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഐ.​ടി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു​മാ​സം മു​ഴു​വ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ തു​ട​രും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം നി​റ​ഞ്ഞ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളേ​റെ​യു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നെ​സ്റ്റോ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജ​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsshopping festivalnesto hypermarket
    News Summary - Oman Shopping Festival begins at Nesto Hypermarkets
    Similar News
    Next Story
    X