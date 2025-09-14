Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 3:25 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 3:25 PM IST

    ഒമാൻ ബർകയിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 8,926 പെട്ടി പടക്കങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ പിടിയിൽ
    ഒമാൻ ബർകയിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ച 8,926 പെട്ടി പടക്കങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു
    മസ്കത്ത്: ബർക വിലായത്തിൽ പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 8,926 പെട്ടി പടക്കങ്ങൾ ഒമാൻ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തു. കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്‌മെന്റ് വകുപ്പ് മുഖേന നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ഇവ പിടിക്കൂടുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അനധികൃത പടക്കങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യം ഒമാൻ കസ്റ്റംസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:Gulf NewsfireworksOman NewsbarkaOman Customs
    News Summary - Oman seizes 8,926 boxes of illegally stored fireworks in Barka
