    Posted On
    date_range 4 May 2026 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 10:56 AM IST

    ഒമാനിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ കുതിപ്പ്

    ഈ വർഷം ആദ്യപാദത്തിൽ 16 ശതമാനം വർധന
    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഊർജ മേഖലയിൽ ശക്തമായ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. 2026-ലെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിൽ 16 ശതമാനത്തിന്റെ ഗണ്യമായ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോഗവും ഊർജ മേഖലയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമാണ് ഈ കുതിപ്പിന് പ്രധാന കാരണമായത്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2025-ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ മണിക്കൂറിൽ 9,091.4 ജിഗാവാട്ട് ആയിരുന്ന വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം ഈ വർഷം മാർച്ചോടെ മണിക്കൂറിൽ 10,544.0 ജിഗാവാട്ടായി ഉയർന്നു. ഒമാൻ പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രൊക്യുർമെന്റ് കമ്പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങിയ അറ്റ വൈദ്യുതിയുടെ അളവിലും 15.6 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം വർധിച്ചപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ജല ഉൽപാദനത്തിൽ 2.8 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് പ്രകടമായത്; ഇവിടെ ഉൽപാദനം 5.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. മിക്ക ഗവർണറേറ്റുകളിലും സമാനമായ കുറവ് ഉണ്ടായപ്പോൾ, ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിൽ മാത്രം 2.5 ശതമാനം വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തെ വർധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഊർജ മേഖലയിലെ ഈ ഉണർവ് ഏറെ നിർണായകമാണ്.

