Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    4 Oct 2025 12:09 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:09 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ-​സൗ​ദി ‘സ്കൈ ​സ്വോ​ർ​ഡ്‌​സ് 2025’ന് ​തു​ട​ക്കം

    military exercises
    ഒ​മാ​ൻ-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ‘സ്കൈ ​സ്വോ​ർ​ഡ്‌​സ് 2025’ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ‘സ്കൈ ​സ്വോ​ർ​ഡ്‌​സ് 2025’ന് ​തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ​യും റോ​യ​ൽ സൗ​ദി എ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ​യും വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് എ​യ​ർ ബേ​സി​ലാ​ണ് അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യോ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൈ​നി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ക, യു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സം​യു​ക്ത വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    Girl in a jacket

