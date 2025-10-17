Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    17 Oct 2025 8:31 AM IST
    17 Oct 2025 8:31 AM IST

    ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ ല​വാ​തി​യു​ടെ ധീ​ര​ത​ക്ക് സ​ല്യൂ​ട്ടു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ടി​കൂടി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​യാ​യ ഒ​മാ​നി പൗ​ര​യു​ടെ പ്ര​വ​ൃത്തി​യെ ഏ​വ​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചി​രു​ന്നു
    ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ ല​വാ​തി​യു​ടെ ധീ​ര​ത​ക്ക് സ​ല്യൂ​ട്ടു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ

    ല​വാ​തി

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യം വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പി​ടി​കൂടി​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​ചി​ത​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര ഡോ. ​ഉ​മാ​മ മു​സ്ത​ഫ അ​ൽ ല​വാ​തി​യു​ടെ ധീ​ര​ത​ക്ക് സ​ല്യൂ​ട്ട​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്. ഇ​വ​രു​ടെ ധീ​ര​ത​യും മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്തി​യും ഏ​വ​ർ​ക്കും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി പോ​കാ​വെ ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് വി​വി​ധ പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടൊ​പ്പം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂടു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും മോ​ചി​ത​യാ​യ അ​ൽ ല​വാ​തി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഊ​ഷ്മ​ള വ​ര​വേ​ൽ​പ്പാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ ധൈ​ര്യ​ത്തെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തെ​യും ഏ​വ​രും പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും ജ​ന​ത​യും ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ​ക്ക് ഡോ. ​അ​ൽ ല​വാ​തി ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ​മോ​ചി​ത​യാ​യ ഇ​വ​ർ ആ​ദ്യം ജോ​ർ​ഡ​നി​ല​യി​രു​ന്നു എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, തു​നീ​ഷ്യ, അ​ൾ​ജീ​രി​യ, കു​വൈ​ത്ത്, ലി​ബി​യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി​യ, അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ഓ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ബ്ര​സീ​ൽ, കൊ​ളം​ബി​യ, ചെ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്, ജ​പ്പാ​ൻ, മെ​ക്സി​ക്കോ, ന്യൂ​സി​ലാ​ൻ​ഡ്, സെ​ർ​ബി​യ, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് കിം​ഗ്ഡം, യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​റ്റ്സ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഉ​റു​ഗ്വേ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​ക​ദേ​ശം 130 പേ​ർ കി​ങ് ഹു​സൈ​ൻ പാ​ലം വ​ഴി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടു​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

