Madhyamam
    Oman
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​ത്വാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വ​യം​നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശ​ത്തി​നും ഒ​മാ​ൻ വീ​ണ്ടും ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വു​മാ​യി ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദി​നം ആ​ച​രി​ക്ക​വെ, ​ഹേ​ഗി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ സ്ഥി​ര​പ്ര​തി​നി​ധി ഇ​ദ്‍രീ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ൻ​ജാ​രി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് ലോ​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്. 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ന് അ​തി​ർ​ത്തി നി​ശ്ച​യി​ച്ച കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    1977ൽ ​യു.​എ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഈ ​ദി​നം ശാ​ന്തി​യും ന്യാ​യ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​ണെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​വും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും വി​ശു​ദ്ധ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മൂ​ലം ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​തം ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​ന്നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ​മൂ​ഹം നി​യ​മ-​മാ​ന​വി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റി, ഫ​ല​സ്തീ​നി​നെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ സ​മാ​ധാ​നം ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭാ പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യേ സാ​ധ്യ​മാ​വൂ എ​ന്നും സ​ർ​വ​ഭൗ​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന​താ​ണ് അ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നം എ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ നീ​ളു​ന്ന ദു​രി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​ൽ ഖ​ൻ​ജാ​രി യു.​എ​ൻ സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജെ​നീ​വ​യി​ലെ യു.​എ​ൻ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി, വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

