Madhyamam
    Oman
    date_range 22 Oct 2025 11:11 AM IST
    date_range 22 Oct 2025 11:11 AM IST

    ഒ​മാ​ന് യു.​എ​ന്നി​ന്റെ പ്ര​ശം​സ

    ഒ​മാ​ന് യു.​എ​ന്നി​ന്റെ പ്ര​ശം​സ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന് യു.​എ​ൻ പ്ര​ശം​സ​യ​റി​യി​ച്ചു. യ​മ​നി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ യു.​എ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​യാ​ണ് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യെ നേ​രി​ട്ട് ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ണ് യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ വി​ഷ​യം ര​മ്യ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യും ഒ​മാ​ന്റെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ങ്ക് പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalam
