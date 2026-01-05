Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒമാൻ പ്രവാസി അസോ....
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 8:17 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 8:17 PM IST

    ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ. ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവും

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ. ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവും
    cancel
    Listen to this Article

    മസ്കത്ത്: ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഖുവൈർ നിസാർക്കാസ് അടുക്കള റസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ചാണ് ഒരുമയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും വെളിച്ചം വിതറി ആഘോഷവും മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജാതിമതഭേദമന്യേ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

    അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കേക്ക് മുറിക്കൽ, സാന്താക്ലോസ്, കരോൾ ഗാനാലാപനം, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റ് വർധിപ്പിച്ചു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കേക്ക് മേക്കിങ് മത്സരത്തിൽ സജ്ന ഹാഷിം ഒന്നാം സ്ഥാനവും റംഷിത നാഫ്സൽ, ശിൽപ സരൺ എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനവും നേടി.


    മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവർക്കും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും വിതരണം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് വിജി തോമസ് വൈദ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ രക്ഷാധികാരി രാജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വ. ജെസ്സി ജോസ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി. ജസീം കരിക്കോട്, ബിജു അത്തിക്കയം എന്നിവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.

    നൂറുദ്ദീൻ മസ്കത്ത്, നിഷ പ്രഭാകരൻ, രാജേഷ് പി.എസ്, രാധാകൃഷ്ണൻ, ഷിബു പുല്ലാടൻ, അൻസാർ കരുനാഗപ്പള്ളി, സുജിത്ത് സൈമൺ, വിജോ ജോയി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:celebrationChristmasOman NewsPravasi AssociationMuscat news
    News Summary - oman pravasi assossiation celebrates christmas and newyear
    Similar News
    Next Story
    X