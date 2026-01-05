ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ. ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവും

ഒമാൻ പ്രവാസി അസോ. ക്രിസ്മസ്- പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവുംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷവും കേക്ക് ബേക്കിങ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഖുവൈർ നിസാർക്കാസ് അടുക്കള റസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ചാണ് ഒരുമയുടെയും പ്രത്യാശയുടെയും വെളിച്ചം വിതറി ആഘോഷവും മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജാതിമതഭേദമന്യേ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, കേക്ക് മുറിക്കൽ, സാന്താക്ലോസ്, കരോൾ ഗാനാലാപനം, മത്സരങ്ങൾ എന്നിവ ആഘോഷത്തിന്റെ മാറ്റ് വർധിപ്പിച്ചു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച കേക്ക് മേക്കിങ് മത്സരത്തിൽ സജ്ന ഹാഷിം ഒന്നാം സ്ഥാനവും റംഷിത നാഫ്സൽ, ശിൽപ സരൺ എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനവും നേടി.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചവർക്കും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും വിതരണം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് വിജി തോമസ് വൈദ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ രക്ഷാധികാരി രാജേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അഡ്വ. ജെസ്സി ജോസ് ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി. ജസീം കരിക്കോട്, ബിജു അത്തിക്കയം എന്നിവർ പരിപാടി നിയന്ത്രിച്ചു.
നൂറുദ്ദീൻ മസ്കത്ത്, നിഷ പ്രഭാകരൻ, രാജേഷ് പി.എസ്, രാധാകൃഷ്ണൻ, ഷിബു പുല്ലാടൻ, അൻസാർ കരുനാഗപ്പള്ളി, സുജിത്ത് സൈമൺ, വിജോ ജോയി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.
