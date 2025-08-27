Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Aug 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:28 PM IST

    പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്ത​പു​രി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം സ​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ്‌ 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് ദാ​ർ​സൈ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന​ന്ത​പു​രി റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ആ​ദ്യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന 30 മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും അ​വ​സ​രം. അ​ന്നേ​ദി​വ​സം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നും ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തു​റ​ന്ന വേ​ദി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 98949421,77024999 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Oman News Payasam Competition
