Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘ആരവം 2026’ ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷത്തിന് സമാപനം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ആരവം 2026’ ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷത്തിന് സമാപനം
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷം ‘ആരവം 2026’ സമാപിച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച ആഘോഷം രാത്രിവരെ നീണ്ടു. സംഗീതവും നൃത്തവും കോമഡിയും ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളാൽ സമ്പന്നമായ പരിപാടിയിൽ ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ കലാ സാംസ്‌കാരിക വിഭാഗം ആയ ‘സംഗീതധ്വനി’യിലെ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം ‘പാട്ട് ഫാമിലി’യും ഒമാനിൽ ആദ്യമായി വേദിയിലെത്തി.

    ജനപ്രിയ കോമഡി താരങ്ങൾ അനീഷ് കാവിൽ, ജിനു കോട്ടയം എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച കോമഡി ഷോയും അരങ്ങേറി. സംരംഭകനും സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഡോ.ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ചിരിയും സംഗീതവും കലാപരിപാടികളും നിറഞ്ഞ സായാഹ്നം കുടുംബസമേതം എത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ഒരു അനുഭവമായി മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Aaravam 2026': Oman Pravasi Association concludes Onam celebrations
    Next Story
    X