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    ബൗഷറിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ട് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ

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    ബൗഷറിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ട് പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ
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    മസ്കത്ത്: ബൗഷറിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി രണ്ട് ഏഷ്യൻ പൗരന്മാരെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്രിസ്റ്റൽ മെത്താംഫെറ്റമിൻ, കഞ്ചാവ്, ലഹരി ഗുളികകൾ എന്നിവ ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.മസ്കത്ത് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡിന് കീഴിലെ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. വിൽപനക്കായി മയക്കുമരുന്ന് കൈവശം വെച്ചതിനാണ് അറസ്റ്റ്. പ്രതികൾക്കെതിരെ തുടർനിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Oman Police Arrest Two Expats in Bowsher Drug Bust
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