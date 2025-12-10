Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    10 Dec 2025 11:51 AM IST
    ഒ​മാ​ൻ ക​വി​ത മ​ഹോ​ത്സ​വം 14 മു​ത​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സാം​സ്‌​കാ​രി​ക- കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ 13ാമ​ത് ഒ​മാ​ൻ ക​വി​ത മ​ഹോ​ത്സ​വം ഡി​സം​ബ​ർ 14 മു​ത​ൽ 18 വ​രെ ന​ട​ക്കും. മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​വി​തോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​വി​ക​ളും അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​തി​ഥി​ക​ളും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ക​വി​താ​സ​ന്ധ്യ​ക​ൾ, വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വി​വി​ധ ത​ല​മു​റ​ക​ളി​ലെ ക​വി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്വ​ന്തം കൃ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കും. ഒ​മാ​നി ക​വി​ത​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ നാ​ല് ക​വി​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ആ​ദ​രി​ക്കും.

