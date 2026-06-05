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    Oman
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 1:53 PM IST

    മിനാ അൽ ഫഹൽ തുറമുഖത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലെന്ന് ഒമാൻ പെട്രോളിയം

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    മിനാ അൽ ഫഹൽ തുറമുഖത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലെന്ന് ഒമാൻ പെട്രോളിയം
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    മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ മിനാ അൽ ഫഹൽ തുറമുഖത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിൽ തുടരുന്നതായി പെട്രോളിയം ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഒമാൻ അറിയിച്ചു. ഒമാൻ വാർത്താ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട ഹ്രസ്വ പ്രസ്താവനയിലാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    തുറമുഖത്തെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കമ്പനി ഇത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തിയത്.

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    TAGS:portsminaPetroleumOman
    News Summary - Oman Petroleum says operations at Mina Al Fahal port normal
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