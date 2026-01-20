Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Jan 2026 12:52 PM IST
    date_range 20 Jan 2026 12:52 PM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ഒ​രു ജോ​ലി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ‘അ​മാ​ന​ത്ത്’ അ​ഥ​വാ വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വവു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു
    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ​ജി​പ്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ 36ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വ​ഖ്ഫ്-​മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മ​അ്മ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്ത മ​ന്ത്രി, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ​ജി​പ്ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​​ഐ) വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ നൈ​തി​ക​ത​യും തൊ​ഴി​ൽ ഭാ​വി​യും നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന വി​ഷ​യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ സ്ഥാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും തൊ​ഴി​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​വും അ​ർ​ഥ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​യി തു​ട​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും, സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ നീ​തി ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ മൂ​ല്യം ശൂ​ന്യ​മാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ ഒ​രു ജോ​ലി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ‘അ​മാ​ന​ത്ത്’ അ​ഥ​വാ വി​ശ്വാ​സ​വും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വവു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ല​ത്തി​ന​തീ​ത​മാ​യ ഈ ​ദ​ർ​ശ​നം, വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പോ​ലും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    നാ​ഗ​രി​ക​ത​യെ അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലെ നൈ​തി​ക​ത​യാ​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​ഐ ന​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം, ഭാ​വി​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ദി​ശ ന​യി​ക്കു​ക ആ​രാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ഴ​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന​ത്ത് നേ​ടി​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

