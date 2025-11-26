Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightരാസായുധ നിരോധന...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:52 AM IST

    രാസായുധ നിരോധന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒമാൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ ഹേ​ഗി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം
    രാസായുധ നിരോധന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഒമാൻ
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ 30ാം ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റും രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​ന സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഷെ​യ്ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന - സു​ര​ക്ഷാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും രാ​സാ​യു​ധ നി​രോ​ധ​ന ക​രാ​റി​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​സ ഭീ​ഷ​ണി ര​ഹി​ത ലോ​ക​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chemical weaponsOmanparticipates
    News Summary - Oman participates in chemical weapons prohibition conference
    Similar News
    Next Story
    X