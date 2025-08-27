Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 1:48 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:48 PM IST

    ബ്രൂണെ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയായി ഒമാൻ

    ബ്രൂണെ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പങ്കാളിയായി ഒമാൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ബ്രൂ​ണെ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ്. ഒ​മാ​നും ബ്രൂ​ണെ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം.

    ഒ​മാ​നി ബൗ​ദ്ധി​ക ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നും ഒ​മാ​നി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ​യും പ്ര​സാ​ധ​ക​രെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഏ​ഷ്യ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ബ്രൂ​ണെ സാം​സ്കാ​രി​ക, യു​വ​ജ​ന, കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി ഡാ​റ്റോ സെ​രി സെ​റ്റി​യ അ​വാ​ങ് ഹാ​ജി ന​സ്മി ബി​ൻ ഹാ​ജി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ര്യ​ട​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി സാ​ഹി​ത്യം, ച​രി​ത്രം, പൈ​തൃ​കം എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ​യും മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​മീ​പ​കാ​ല പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഖ​രം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഒ​മാ​നി പ​വി​ലി​യ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ ഉ​ണ്ട്. മേ​ള​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ബ്രൂ​ണെ​യി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ർ​മ ബി​ൻ​ത് സ​ഈ അ​ൽ ഖ​ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

