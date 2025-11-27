‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി

‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തിtext_fields
മസ്കത്ത്: ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം, സംസ്കാരം, പ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ആഗോള വേദികളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ എന്ന പുതിയ ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കി. പൈതൃക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയവും സാംസ്കാരിക- കായിക-യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കിയത്. അസുലൈൻ ആണ് പ്രസാധകർ.
ലണ്ടനിലെ മെയ്സൺ അസുലൈനിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം. ഒമാന്റെ പൈതൃകവും പുരാവസ്തു-സാംസ്കാരിക സമ്പത്തും ആഗോള വേദിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഒമാനിലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക-അധ്യക്ഷ പ്രതിനിധികളും പ്രസാധകരും പങ്കെടുത്തു. കഥപറച്ചിലും മനോഹരമായ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഒമാന്റെ സവിശേഷതകളെ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
