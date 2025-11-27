Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുസ്തക...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 1:40 PM IST

    ‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഒമാന്റെ പൈതൃകവും പ്രകൃതിസൗന്ദര്യവും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് ‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുറത്തിറക്കിയത്
    ‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    മസ്‌കത്ത്: ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഒമാന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം, സംസ്കാരം, പ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ആഗോള വേദികളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ‘ഒമാൻ ഒഡിസി’ എന്ന പുതിയ ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കി. പൈതൃക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയവും സാംസ്കാരിക- കായിക-യുവജനകാര്യ മന്ത്രാലയവും ചേർന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പുറത്തിറക്കിയത്. അസുലൈൻ ആണ് പ്രസാധകർ.

    ലണ്ടനിലെ മെയ്സൺ അസുലൈനിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനം. ഒമാന്റെ പൈതൃകവും പുരാവസ്തു-സാംസ്കാരിക സമ്പത്തും ആഗോള വേദിയിൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ ഒമാനിലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക-അധ്യക്ഷ പ്രതിനിധികളും പ്രസാധകരും പങ്കെടുത്തു. കഥപറച്ചിലും മനോഹരമായ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് ഒമാന്റെ സവിശേഷതകളെ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBook releseOman
    News Summary - ‘Oman Odyssey’ book launch held
    Similar News
    Next Story
    X