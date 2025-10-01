Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 11:25 AM IST

    ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഭാ​ഗ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ഷ്ണ​മേ​ഖ​ല ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും (സി.​എ.​എ) ഒ​മാ​ൻ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പും. ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്ത​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്താ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 37-50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കാ​റ്റ് വീ​ശി​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സം​വി​ധാ​നം മ​ധ്യ അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റോ​ട്ട് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി പ്രാ​പി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ആ​ഘാ​തം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന​തും ഇ​ട​ത്ത​ര​വു​മാ​യ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രും. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​ഹം ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്.

    RainLow PressuregulfOman
