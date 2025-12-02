Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഭാ​ര്യ​യെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:36 AM IST

    ഭാ​ര്യ​യെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി മ​രി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഭാ​ര്യ​യെ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി മ​രി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: ഭാ​ര്യ​യെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട​ശേ​ഷം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രി​കെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ആ​ലു​വ ചാ​ല​ക്ക​ൽ തോ​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ (56) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ ഷ​ജീ​ന ബീ​ഗ​ത്തെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച പു​ല​ർ​ച്ച ദ​മ്മാം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി​വി​ട്ട ശേ​ഷം ദ​മ്മാ​മി​ലെ റോ​യ​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു സ​ത്താ​ർ.​ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നോ​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഭാ​ര്യ ഷ​ജീ​ന ആ ​വി​വ​രം ഭ​ർ​ത്താ​വി​നെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യി​ല്ല. ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ്​ അ​വ​ർ ക​രു​തി​യ​ത്. പ​തി​വാ​യി ക​മ്പ​നി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ത്താ​റി​നെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​വി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത്​ എ​ത്തി ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി കാ​ളി​ങ് ബെ​ല്ല​ടി​ച്ചു. പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മൊ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വീ​ട് തു​റ​ന്നു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ൽ നി​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആം​ബു​ല​ൻ​സ്​ വ​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം ദ​മ്മാം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മ​ക്ക​ൾ: ഫാ​ത്തി​മ (ഖ​ത്ത​ർ), ഫ​യാ​സ് (വി​ദ്യാ​ർ​ഥി). മ​ര​ണാ​ന​ന്ത​ര നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Oman news, gulf news, gulf news malayalam, latest news, gulf madhyamam, newstoday, മലയാളം വാർത്തകൾ, ബഹ്റൈന്‍ വാർത്തകൾ, ഒമാന്‍ വാർത്ത
    Similar News
    Next Story
    X