Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ​മാ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:14 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സം​ഗീ​ത​വ​ന്ദ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 55 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗി​ത്താ​ർ വാ​ദ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് സം​ഗീ​ത​വ​ന്ദ​നം
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സം​ഗീ​ത​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ മെ​ല​ഡി മ്യൂ​സി​ക് സെ​ന്റ​റി​ലെ 55 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ഗാ​ന​മാ​യ ‘സ​ലാം അ​ൽ-​സു​ൽ​ത്താ​ൻ’ ഗി​ത്താ​റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഗി​ത്താ​ർ നാ​ദം ഒ​മാ​ന്റെ അ​റി​വ്, ഐ​ക്യം, സ്വാ​ഭി​മാ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്പ​ന്ദ​ന​മാ​യി മു​ഴ​ങ്ങി. ‘സ​ലാം അ​ൽ-​സു​ൽ​ത്താ​ൻ’ എ​ന്ന ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ വ​രി​ക​ൾ ക​വി​യാ​യ റാ​ഷി​ദ് ബി​ൻ ഉ​സ​യ്യി​സ് അ​ൽ ഖു​സൈ​ദി​യാ​ണ് ര​ചി​ച്ച​ത്.

    ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ജെ​യിം​സ് ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മി​ൽ​സാ​ണ് 1932ൽ ​സം​ഗീ​ത​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് 1970ൽ ​ഹാ​ഫി​സ് ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ സ​യ്യ​ൽ അ​ൽ ഗ​സാ​നി​യു​ടെ വ​രി​ക​ളും ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബി​ന്‍റെ പു​തി​യ രാ​ഗ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​തി​പ്പ് രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത്. 2020ൽ ​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രീ​ഖി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് ഗാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman News
    News Summary - oman national day celebration
    Similar News
    Next Story
    X