Madhyamam
    Posted On
    23 Nov 2025 3:09 PM IST
    Updated On
    23 Nov 2025 3:09 PM IST

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നം; ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല​ലി​ഞ്ഞ് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ
    ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സെ​യ്ഹ് അ​ൽ ശം​ഖാ​ത്ത് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കു​തി​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​മാ​നി​സം​ഗീ​ത​മാ​ല​പി​ച്ചും വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ അ​ണി​ചേ​ർ​ന്നു. വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​തി​രോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ബ​ഹ്‌​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ സെ​യ്ഹ് അ​ൽ ശം​ഖാ​ത്ത് കു​തി​ര​യോ​ട്ട മൈ​താ​നി​യി​ലാ​ണ് കു​തി​രോ​ത്സ​വം അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​ല കു​തി​ര​സ​വാ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി. മ​ത്സ​രം കാ​ണി​ക​ളി​ൽ ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്നു. ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 170ഓ​ളം സ​വാ​രി​ക്കാ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര​ക​ൾ​ക്കാ​യി 800 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന എ​ലൈ​റ്റ് റേ​സ് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റേ​ബ്യ​ൻ വാ​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ കു​തി​ര-​ഒ​ട്ട​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ടെൻറ് പെ​ഗി​ങ്, അ​മ്പെ​യ്ത്ത്, പാ​രാ​ഗ്ലൈ​ഡി​ങ്, നാ​ടോ​ടി​പ്പാ​ട്ട്, ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ഹ്‌​ല വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്‌​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ‘കു​തി​ര​സ​വാ​രി​യും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ദേ​ശീ​യ​ത​യു​ടെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യി​ൽ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൈ​തൃ​ക-​സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ത്സ​വം വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ബ​ഹ്‌​ല കു​തി​ര​സ​വാ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മാ​അ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പൊ​തു​ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഭാ​വി​യി​ൽ കാ​യി​കം, പൈ​തൃ​കം, ക​ല, ക​ര​കൗ​ശ​ലം എ​ന്നി​വ​യെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വേ​ദി​യാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ത്തെ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

