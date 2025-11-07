ഒമാൻ ദേശീയദിനം; ഓഫറുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്text_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോത്തോടനുബന്ധിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ഓഫറുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. അധിക ബാഗേജിനാണ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപനം. 30 കിലോ സൗജന്യ ബാഗേജിനൊപ്പം 10 കിലോ കൂടി അധികം ബാഗേജ് അനുവദിക്കും. ഇതിന് ഒരു റിയാൽ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ വാഗ്ദാനം. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുകയെന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചു.
നവംബർ 30ന് ഉള്ളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുകയും ഇതേ തീയതിക്കുള്ളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധിക ബാഗേജ് ഇളവ് ലഭിക്കും. ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത്തന്നെ ഒരു റിയാൽ നൽകി അധിക ബാഗേജ് കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തണം. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അധിക ബാഗേജിന് സാധാരണ നിരക്ക് നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
