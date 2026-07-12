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    Oman
    Posted On
    date_range 12 July 2026 4:12 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 4:12 PM IST

    ഒമാനിൽ കലാപരിപാടികൾക്കുള്ള മുൻകൂർ ലൈസൻസ് നടപടികളിൽ കർശന നിർദേശവുമായി മന്ത്രാലയം

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    മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ വ്യക്തികളോ സംഘടനകളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആവശ്യമായ അനുമതികളും ലൈസൻസിങ് നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സാംസ്കാരിക, കായിക, യുവജന മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കലാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി പുറപ്പെടുവിച്ച പുതിയ സർക്കുലറിലാണ് മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഏതൊരു പരിപാടിയും നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ആർട്സുമായി മുൻകൂട്ടി ഏകോപനം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണ അനുമതികൾ വാങ്ങി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ലൈസൻസിങ് സേവനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഇലക്ട്രോണിക് പോർട്ടലായ ‘മുൻജിസ്’(Munjez) വഴി ലഭ്യമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    അനുവദിച്ച ലൈസൻസുകളിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പേരുകളും വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കണം. എല്ലാ കലാപരിപാടികളും അംഗീകൃത രേഖകൾക്കും അനുമതികൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ ഉറപ്പാക്കണം. അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    നിലവിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അവരുടെ പദവി നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:oman ministryCultural eventsLicensing
    News Summary - Oman Ministry Issues Strict Directives on Prior Licensing for Cultural Events
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