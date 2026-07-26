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    Oman
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:18 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:18 PM IST

    ലോക മ്യൂസിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒമാൻ മിലിട്ടറി ബാൻഡുകൾക്ക് നേട്ടം

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    സ്കോട്ട്‌ലൻഡിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി എയർഫോഴ്സും ആർമിയും
    ലോക മ്യൂസിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒമാൻ മിലിട്ടറി ബാൻഡുകൾക്ക് നേട്ടം
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    മസ്കത്ത്/ ഡംബാർട്ടൻ: സ്കോട്ട്‌ലൻഡിലെ ഡംബാർട്ടനിൽ നടന്ന ലോക മ്യൂസിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ജയം കരസ്ഥമാക്കി ഒമാൻ മിലിട്ടറി ബാൻഡുകൾ. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 130 ലേറെ മുൻനിര ബാൻഡുകൾ മാറ്റുരച്ച കടുത്ത മത്സരത്തിലാണ് ഒമാൻ സായുധ സേനയുടെ മ്യൂസിക് ബാൻഡുകൾ മിന്നുന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത്.

    റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ഓഫ് ഒമാൻ (റാ​ഫോ) ബാൻഡ് കാറ്റഗറി 4ബി യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. ഇതേ മത്സരത്തിലെ ‘ഡ്രം കോർ’ വിഭാഗത്തിലും ഒമാൻ ബാൻഡ് തന്നെയാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മാർച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ വിഭാഗത്തിൽ ഒമാൻ കരസേനയുടെ ബാൻഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ ലോകത്തെ പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത വേൾഡ് ലെവൽ മൂന്ന് ബി കാറ്റഗറിയിൽ നാലാം സ്ഥാനവും ആർമി ബാൻഡ് സ്വന്തമാക്കി.

    സുൽത്താന്റെ സായുധ സേന തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മികച്ച അച്ചടക്കവും പ്രഫഷനലിസവും പുലർത്തുന്നതിനും നൽകുന്ന കഠിനമായ പരിശീലനങ്ങളുടെ വിജയമാണ് ഈ ആഗോള അംഗീകാരത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

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    TAGS:championshipOmanMilitary Band
    News Summary - Oman Military Bands achieve success at the World Music Championship
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