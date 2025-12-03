Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 11:05 AM IST

    മുക്കം മുസ്‍ലിം ഓർഫനേജ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഒമാൻ മാമോക് അലുമ്നി ആദരം

    മുക്കം മുസ്‍ലിം ഓർഫനേജ് ഭാരവാഹികൾക്ക് ഒമാൻ മാമോക് അലുമ്നി ആദരം
    മു​ക്കം മു​സ്‍ലിം ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ

    മാ​മോ​ക് അ​ലു​മ്നി നേ​തൃ​ത്വ​തി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ

    ആ​ദ​ര​ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​ല​യോ​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​ന് അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കി​യ മു​ക്കം മു​സ്‍ലിം ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ന്റെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ഒ​മാ​ൻ മാ​മോ​ക് അ​ലു​മ്നി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​എം.​ഒ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ഹാ​ജി, സി.​ഇ.​ഒ ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്ല കോ​യ ഹാ​ജി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​സ്സു വ​യ​ലി​ൽ, ബീ​രാ​ൻ കു​ട്ടി ക​ണ്ടി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാ​മോ​ക് അ​ലു​മ്നി മീ​റ്റി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മാ​മോ​ക്കി​യ​ൻ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ, അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ആ ​കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​നെ സ്പ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ക​ണ്ണു​ക​ളെ ന​ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നും സം​ഗീ​ത​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ഒ​മാ​ൻ മാ​മോ​ക്ക് അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷം​ന സ​ന്ദേ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ലി​ഹ റ​വാ​ബ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, അ​ലി ബ​ഷീ​ർ, ഷം​സീ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​ൽ റാ​ഷി​ദ്‌, ഫൈ​റൂ​സ്, അ​ഞ്ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:OfficialsOmanmukkam muslim orphanageMAMOC Alumni
