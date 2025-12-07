Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:35 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഒ​മാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ശി​ഹാ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ,നി​യാ​സ് പു​ൽ​പ്പാ​ട​ൻ,ഷ​മീ​ർ കൊ​ട​ക്കാ​ട​ൻ (​ട്ര​ഷ​.)

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഥ​മ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഗു​ബ്ര ബീ​ച്ചി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി ശി​ഹാ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ലി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി നി​യാ​സ് പു​ൽ​പ്പാ​ട​നെ​യും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി ഷ​മീ​ർ കൊ​ട​ക്കാ​ട​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യി ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ബ​ഷി​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യി അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തി​നെ​യും അ​ല​വി പാ​റ​മ്മ​ലി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ലി​യാ​ട്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ഡ്വ. ഗി​രീ​ഷ്, റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ, ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ലി​യാ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ്, ബ്ല​ഡ്‌ ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്, മെ​ഗാ മ​ത​സൗ​ഹാ​ർ​ദ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം, ഫാ​മി​ലി ക്യാ​മ്പി​ങ്, ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ ക്യാ​മ്പ്, ലീ​ഗ​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രാ​നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘ​ത്തെ​വെ​ച്ചു​ള്ള ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

