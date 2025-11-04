Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:58 AM IST

    ഉള്ളി, തക്കാളി, കാരറ്റ്, കക്കരി പച്ചക്കറികൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻനി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ

    ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്ത​ന്നെ കാ​ർ​ഷി​ക ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​ന മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം
    ഉള്ളി, തക്കാളി, കാരറ്റ്, കക്കരി പച്ചക്കറികൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻനി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വി​വി​ധ പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്ക് മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ, ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ കാ​ർ​ഷി​ക ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ വ​കു​പ്പ് മു​ഖേ​ന മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    വെ​ള്ള​രി​ക്ക, ത​ക്കാ​ളി, കാ​പ്‌​സി​ക്കം, ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, ഉ​ള്ളി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, മു​ള​ക്, പാ​വ​ൽ, ല​റ്റ്യൂ​സ്, വ​ഴു​ത​ന, സു​ക്കി​നി, വെ​ണ്ട, കാ​ബേ​ജ്, കാ​ര​റ്റ്, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, ബീ​റ്റ്‌​റൂ​ട്ട്, കോ​ളി​ഫ്ലവ​ർ, ഷ​മാം, തേ​ൻ, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    മു​ൻ​കൂ​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​തെ​യു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും, ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ന്മേ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഒ​രു ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് (om.pqd@mafwr.gov.om) ഇ-​മെ​യി​ൽ അ​യ​ക്ക​ണം.

    സ​സ്യാ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ​സു​ര​ക്ഷ​യും ദേ​ശീ​യ കാ​ർ​ഷി​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വി​ധേ​യ​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ വ​കു​പ്പി​നെ 24952560, 24592568, 24952559, 24952558, 24952578 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    X