    Oman
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:50 AM IST

    കി​ങ്ഫി​ഷ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ അ​നു​മ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും
    കി​ങ്ഫി​ഷ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: കി​ങ് ഫി​ഷ് (അ​യ​ക്കൂ​റ) പ്ര​ജ​ന​ന​കാ​ലം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ൽ​സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​രോ​ധ​ന​മാ​ണ് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ കി​ഷ്ഫി​ഷ് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മു​ള്ള അ​നു​മ​തി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ കാ​ർ​ഷി​ക-​മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​ജ​ല​വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​മ​ു​ദ്ര​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​വി​ഭ​വ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും നി​രോ​ധ​ന ഉ​ത്ത​ര​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച ഒ​മാ​നി മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും 65 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കി​ങ് ഫി​ഷ് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മ​ു​ള്ള മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

