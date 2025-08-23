Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 2:42 PM IST

    വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഒമാനും ലബനാനും

    വ്യാപാര, നിക്ഷേപ സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഒമാനും ലബനാനും
    ല​ബ​നാ​നു​മാ​യു​ള്ള യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഈ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് ല​ബ​നാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര മ​ന്ത്രി ഡോ. ​ആ​മി​ർ ബി​സാ​റ്റു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​ഡി​യോ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വ​ഴി ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​രു​ടെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു​മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും ബൈ​റൂ​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​വ​രും ആ​രാ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും വ്യാ​പാ​ര വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും ഗു​ണ​പ​ര​മാ​കും.

    ഒ​മാ​ൻ-​ല​ബ​നാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​വും ല​ബ​നാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​വും യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ശാ​ല​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ബ​നാ​നി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സൈ​ദി​യും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

