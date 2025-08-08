Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:20 AM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്ക​ൽ; ല​ണ്ട​ന്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​മോ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    campaign
    cancel
    camera_alt

    ല​ണ്ട​ന്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ല​ണ്ട​ന്‍ ന​ഗ​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​സു​ക​ളി​ലും മെ​ട്രോ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും കാ​റു​ക​ളി​ലു​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​നെ പി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും പ​തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ല്‍ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യെ​യും പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലു​ള്ള​ത്.

    പൈ​തൃ​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ടൂ​റി​സം പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പാ​രീ​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഫ്രാ​ന്‍സ് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ ടൂ​റി​സം പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​ത്തു​ക​ളും പ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ​ഫ​ല്‍ ട​വ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ചാ​ര​ണം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഈ ​പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വു​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:LondonGulf NewsOman NewstouristsPromotional Campaign
    News Summary - Oman launches promotional campaign in London to attract tourists
    Similar News
    Next Story
    X