Madhyamam
    Oman
    Posted On
    9 Jan 2026 12:46 PM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 12:46 PM IST

    കാർഗോ ഡെലിവറിക്ക് തദ്ദേശീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ സഹം ഡ്രോണുമായി ഒമാൻ

    250 കി​ലോ ച​ര​ക്കു​മാ​യി 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം പ​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹം ഡ്രോ​ണി​ന് ക​ഴി​യും
    കാർഗോ ഡെലിവറിക്ക് തദ്ദേശീയമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ സഹം ഡ്രോണുമായി ഒമാൻ
    കാ​ർ​ഗോ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി അ​സം​ബ്ലി ചെ​യ്ത സ​ഹം ഡ്രോ​ൺ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ​റ​ക്ക​ലി​നി​ടെ

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ർ​ഗോ ഡെ​ലി​വ​റി​ക്ക് ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡ്രോ​ണു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ. ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി അ​സം​ബ്ലി ചെ​യ്ത ഭാ​ര​വാ​ഹ​ക ഡ്രോ​ൺ ‘സ​ഹം’ 250 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ ച​ര​ക്ക് വ​ഹി​ക്കാ​നും 300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ പ​റ​ക്കാ​നും ശേ​ഷി​യു​ള്ള​താ​ണ്. ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ‘സ​ഹം’ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മി​ലി​ട്ട​റി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘സ്കൈ ​ബ്രി​ഡ്ജ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത,വാ​ർ​ത്താ വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ മാ​വാ​ലി, പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ സ​അ​ബി, മു​തി​ർ​ന്ന സൈ​നി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഇ​ബ്‌​നു ഫി​ർ​നാ​സ് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഡ്രോ​ൺ​സി​ന്റെ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ന്നെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​സം​ബ്ലി ചെ​യ്ത, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഡ്രോ​ണി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ‘സ​ഹം’.ഡ്രോ​ണി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ, 100 കി​ലോ​ഗ്രാം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ, മി​ലി​ട്ട​റി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് ജ​ബ​ൽ അ​ഖ്ദ​ർ വ​രെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചു. ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും താ​ഴ്വ​ര​ക​ളും മ​റി​ക​ട​ന്ന ഈ ​സ​ഞ്ചാ​രം, ദൂ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഡ്രോ​ണി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ശേ​ഷി തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്, ഇ​ബ്‌​നു ഫി​ർ​നാ​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ‘സ്കൈ ​ബ്രി​ഡ്ജ്’ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ‘സ്കൈ ​ബ്രി​ഡ്ജ്’ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വ്യോ​മ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത പ്ര​ത്യേ​ക ഡ്രോ​ൺ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, സെ​ന്റ​റി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    X