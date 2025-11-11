Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Nov 2025 10:59 AM IST
    date_range 11 Nov 2025 10:59 AM IST

    സ​മൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ-​കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ധാ​ര​ണ

    സ​മൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ

    ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ്

    ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ

    ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​മൈ​ലി​ൽ പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ അ​റ​ബ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റും ത​മ്മി​ൽ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ ഹ​ബ്സി​യും കു​വൈ​ത്ത് ഫ​ണ്ടി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹി​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി വ​ലീ​ദ് ഷം​ലാ​ൻ അ​ൽ ബ​ഹ​റും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    സ​മൈ​ൽ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. 170 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും നി​ർ​ദി​ഷ്ട ആ​ശു​പ​ത്രി. പി​ന്നീ​ട് 300 കി​ട​ക്ക​ക​ളാ​യി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തു​ക.

    ദേ​ശീ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.റ​ഫ​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്റ്റാ​ഫി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ല​ക്ഷ്യം.

    TAGS:Kuwaitnew hospitalsgulf news malayalamoman-kuwait
