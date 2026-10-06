Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    കൊടുങ്ങല്ലൂരോണവുമായി ഒമാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൂട്ടായ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    കൊടുങ്ങല്ലൂരോണവുമായി ഒമാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൂട്ടായ്മ
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൂട്ടായ്മ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. റൂസൈലിലെ അൽ മക്കരിം ഹാളിൽ നടന്ന ആഘോഷപരിപാടിയിൽ സെക്രട്ടറി അൻസാർ കുഞ്ഞുമൊയ്‌തീൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് അബ്ദുൽ മജീദ് സംസാരിച്ചു.

    വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മയിലെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമായ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ പി.എസ് റഫീഖ് രചിച്ച് ഷമീർ യൂസഫ് ചിട്ടപ്പെടുത്തി, റഫീഖ്, റാഫി ചിത്ര സംയോജനം നിർവഹിച്ച് ജാസിം ജമാൽ ആലപിച്ച തീം സോങ്ങ് വേദിയിൽ റിലീസ് ചെയ്തു. സുനിൽ കാട്ടകം നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Oman Kodungallur Koottayma Releases Theme Song
    Next Story
    X