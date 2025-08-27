Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസൂ​പ്പ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:44 PM IST

    സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റി​ലേ​ക്ക് ‘ഖ​രീ​ഫ്’

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യെ​ത്തി​യ​ത് എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ
    സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റി​ലേ​ക്ക് ‘ഖ​രീ​ഫ്’
    cancel

    സ​ലാ​ല: ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഖ​രീ​ഫ് കാ​ലം ആ​രം​ഭി​ച്ച ജൂ​ണ്‍ 21 മു​ത​ല്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 8,27,115 പേ​രാ​ണ് ദോ​ഫാ​റി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 2.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​നാ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ക​ളാ​ണ്. 59,577 സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് (71.5 ശ​ത​മാ​നം) ഇ​ക്കാ​ല​യ​വി​ൽ ​ദോ​ഫാ​റി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. 143,431 പേ​രാ​ണ് ഇ​ത​ര ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നെ​ത്തി​യ​ത്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ല്‍ 6,39,962 പേ​ര്‍ ക​ര​മാ​ര്‍ഗ​വും 1,87,153 പേ​ര്‍ വി​മാ​ന​മാ​ര്‍ഗ​വു​മാ​ണ് ഖ​രീ​ഫ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​നും 15നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ല്‍ 46.5 ശ​ത​മാ​ന​വും ദോ​ഫാ​റി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21ന് ​ആ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സീ​സ​ണ്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​വീ​ക​രി​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്തീ​ൻ സ്‌​ക്വ​യ​ർ, അ​ൽ സാ​ദ ഏ​രി​യ, ഔ​ഖാ​ദ് പാ​ർ​ക്ക്, ഇ​ത്തീ​ൻ പ്ലെ​യി​ൻ, സ​ലാ​ല പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച് പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ വേ​ദി​യി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വേ​ദി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഫ്രാ​ങ്കി​ൻ​സെ​ൻ​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സ​ലാ​ല ഫാ​മി​ലെ ‘അ​ൽ ഗ​ർ​ഫ്’ പ​രി​പാ​ടി, റൈ​സ്യൂ​ത്ത് ബീ​ച്ചി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ആ​ധു​നി​ക ദൃ​ശ്യ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള അ​ൽ ന​ഹ്ദ ട​വ​റി​ലെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ചു​വ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. സീ​സ​ണി​ലെ അ​വ​സാ​ന ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKharif seasonOman
    News Summary - oman kharif season
    Similar News
    Next Story
    X