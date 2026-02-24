Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ​ഖ​ഫ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ പ്രാ​രം​ഭ മൂ​ല​ധ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്
    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വ​ഖ​ഫ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 10 ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ പ്രാ​രം​ഭ മൂ​ല​ധ​ന​ത്തോ​ടെ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ എ​ൻ​ഡോവ്‌​മെ​ന്റ് (വ​ഖ​ഫ്) ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ ഔ​ഖാ​ഫ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് (ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​മ്പ​ർ 78/36) ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. കേ​വ​ലം ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, ആ​രോ​ഗ്യം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    10 ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ എ​ന്ന പ്രാ​രം​ഭ നി​ക്ഷേ​പം ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും അ​തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ വ​രു​മാ​നം ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ന്റെ​യും മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. നേ​ര​ത്തെ​യും ഒ​മാ​ൻ ഗ​സ്സ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി യൂ​നി​സെ​ഫ് വ​ഴി​യും യു.​എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ വ​ഴി​യും ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഡോ​ള​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ വി​നി​യോ​ഗം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര ഭ​ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം, പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​പ​ര​വും സു​താ​ര്യ​വു​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​യി​രി​ക്കും.

    വ​ഖഫ് സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി സാ​മൂ​ഹി​കാ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.


    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാം

    ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജൂ​ദ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം: ഒ​മാ​നി​ലെ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഏ​കീ​കൃ​ത പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ Jood.om വ​ഴി നേ​രി​ട്ട് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​യ്ഡ് പ്രോ​ജ​ക്ട്സ്’, ‘സ്​​പോ​ൺ​സ​റി​ങ് ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ഓ​ർ​ഫ​ൻ​സ്’ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ട്.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ​കാ​ത് പോ​ർ​ട്ട​ൽ: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​കാ​തും സ​ദ​ഖ​യും ഒ​മാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റാ​യ www.zakah.om വ​ഴി ന​ൽ​കാം.

    എ​സ്.​എം.​സ്: മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ളി​ത​മാ​യി എ​സ്.​എം.​എ​സ് വ​ഴി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാം. ഒ​രീ​ദോ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ള്ള​വ​ർ ‘Palestine’ എ​ന്ന് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്ത് 90909 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എം.​എ​സ് അ​യ​ക്കു​ക. ഒ​മാ​ൻ ടെ​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ള്ള​വ​ർ ‘Donate’ എ​ന്ന് ടൈ​പ്പ് ചെ​യ്ത് 90022 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​എം.​എ​സ് അ​യ​ക്കു​ക.

    ഒ​മാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (ഒ.​സി.​ഒ) അം​ഗീ​കൃ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യും രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഒ.​എ​ൻ.​ഐ.​ഇ.​സി ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് പേ​മെ​ന്റ് മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ വ​ഴി​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

