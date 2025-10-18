Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Oct 2025 9:43 AM IST
    18 Oct 2025 9:43 AM IST

    ടാ​ക്സി ആ​പ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
    ടാ​ക്സി ആ​പ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ച നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ടാ​ക്സി ആ​പ് ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ- വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പ്. ടാ​ക്‌​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്ത​വി​നി​മ​യ- വി​വ​ര സാ​​ങ്കേ​തി​ക വ​കു​പ്പ് (എം.​ടി.​സി.​ഐ.​ടി), ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ടാ​ക്‌​സി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി നി​ര​ക്കു​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​നീ​തി​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​വി​സ് മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ടാ​ക്‌​സി ആ​പ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. മി​നി​മം-​മാ​ക്സി​മം കൂ​ലി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ, സ​ർ​ജ്ചാ​ർ​ജ്, വൈ​കി​യ യാ​ത്ര ഫീ​സ് മു​ത​ലാ​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ അ​നു​മ​തി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

