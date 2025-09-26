Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Sept 2025 11:26 AM IST
    26 Sept 2025 11:26 AM IST

    അ​മ്മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    അ​മ്മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    അ​മ്മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യ​ു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​മ്മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യു​ടെ 24ാമ​ത് പ​തി​പ്പി​ന് ​ജോ​ർ​ഡ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​മ്മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഈ ​വ​ർ​ഷം വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി ഒ​മാ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്


    സു​ൽ​ത്ത​നേ​റ്റി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ-​ഹ​റാ​സി ആ​ണ് ന​യി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നും ജോ​ർ​ഡ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക​വി​നി​മ​യ​ത്തെ​യും ബൗ​ദ്ധി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും വി​ശി​ഷ്ടാം​ഗ​ത്വം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ത് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സു​​ൽ​​ത്താ​​നേ​​റ്റി​​നെ പ്ര​​തി​​നി​​ധീ​​ക​​രി​​ച്ച് സാം​​സ്കാ​​രി​​ക, കാ​​യി​​ക, യു​​വ​​ജ​​ന മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​മാ​ണ് പ​​​​​​​ങ്കെ​​ടു​​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​​ൻ​​ഫ​​ർ​​മേ​​ഷ​​ൻ മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം, എ​​ൻ​​ഡോ​​വ്‌​​മെ​​ന്റ് ആ​​ൻ​​ഡ് റി​​ലീ​​ജി​​യ​​സ് അ​​ഫ​​യേ​​ഴ്‌​​സ് മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം, പൈ​​തൃ​​ക ടൂ​​റി​​സം മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം, സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഖാ​​ബൂ​​സ് യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്‌​​സി​​റ്റി, ഒ​​മാ​​നി റൈ​​റ്റേ​​ഴ്‌​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് ഓ​​തേ​​ഴ്‌​​സ് അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ൻ, ഒ​​മാ​​ൻ മെ​​മ്മ​​റി സെ​​ന്റ​​ർ, ബൈ​​ത്ത് അ​​ൽ സു​​ബൈ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ വി​​വി​​ധ സ​​ർ​​ക്കാ​​ർ, സാം​​സ്കാ​​രി​​ക സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ സം​​ഭാ​​വ​​ന​​ക​​ൾ പ്ര​​ദ​​ർ​​ശി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന പ​​വ​ി​ലി​​യ​​നും നി​​ര​​വ​​ധി സ്വ​​കാ​​ര്യ ലൈ​​ബ്ര​​റി​​ക​​ളും പ്ര​​സി​​ദ്ധീ​​ക​​ര​​ണ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളും ഉ​​ണ്ട്.

    ഇ​​രു​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളും ത​​മ്മി​​ലു​​ള്ള ആ​​ഴ​​മേ​​റി​​യ​​തും ദീ​​ർ​​ഘ​​കാ​​ല​ത്തെ​യും ബ​​ന്ധ​​ത്തെ ഒ​​മാ​​ന്റെ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം അ​​ടി​​വ​​ര​​യി​​ടു​​ന്നെ​​ന്ന് സാം​​സ്കാ​​രി​​ക, കാ​​യി​​ക, യു​​വ​​ജ​​ന മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യ​​ത്തി​​ലെ സാം​​സ്കാ​​രി​​ക അ​​ണ്ട​​ർ സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സ​​യ്യി​​ദ് സ​​ഈ​​ദ് ബി​​ൻ സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ അ​​ൽ ബു​​സൈ​​ദി പ​​റ​​ഞ്ഞു.

