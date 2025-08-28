Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 1:31 PM IST

    ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ഒ​മാ​ൻ വി​ളി​ക്കു​ന്നു; ഇ​താ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ൽ വി​സ അ​നു​വ​ദി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങും, വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​രുംദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റി​യാം
    golden visa
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: യു.​എ.​ഇ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം (ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ) അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘സു​സ്ഥി​ര ബി​സി​ന​സ് പ​രി​സ്ഥി​തി’ ഫോ​റ​ത്തി​ലാ​ണി​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല താ​മ​സം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, സം​രം​ഭ​ക​ർ, പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​സി​ന​സ്, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും അ​റി​വ് കൈ​മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​പ്പോ​ലെ, പ്ര​ധാ​ന വ​ള​ർ​ച്ച മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ താ​മ​സ​വും ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും തേ​ടു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​കും.

    നി​ല​വി​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലെ വി​സ​ക​ളെ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​സി​ഡ​ന്റ്-​സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ്, റെസി​ഡ​ന്റ്-​അ​ൺ​സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ്, വി​സി​റ്റ്-​സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ്, വി​സി​റ്റ്-​അ​ൺ​സ്പോ​ൺ​സേ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ. എം​പ്ലോ​യ്‌​മെ​ന്റ് വി​സ​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. ഇ​ത് വി​ദേ​ശ പൗ​ര​ന്മാ​രെ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ്പോ​ൺ​സ​റു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നും ജോ​ലി ചെ​യ്യാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.ഫാ​മി​ലി ജോ​യി​നി​ങ് വി​സ​ക​ൾ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ഇ​ണ​ക​ളോ​ടും കു​ട്ടി​ളോ​ടു​മൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വി​സ​ക​ൾ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം താ​മ​സ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി രാ​ജ്യം പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി ഓ​ണ​ർ വി​സ​ക​ളും നി​ക്ഷേ​പ​ക വി​സ​ക​ളും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ, കു​ടും​ബ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​ക​ളും ഉ​ണ്ട്.

    സിം​ഗി​ൾ-​എ​ൻ​ട്രി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ മ​ൾ​ട്ടി​പ്പ്ൾ-​എ​ൻ​ട്രി വി​സ​ക​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ട​വെ​പ്പാ​ണ് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ. സ്ഥി​ര​ത​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യു​​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലേ അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യുള്ളൂ. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മൊ​ത്തം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ കാ​ല വി​സ ഇ​തി​ന​കം 3,407 വി​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.2021 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പോ​ര്‍ട്ട​ല്‍ വ​ഴി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​സ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച്, പ​ത്ത് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​സ​ക​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്,

    TAGS:Gulf NewsOman NewsInvestorsGolden Visa
