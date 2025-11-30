Begin typing your search above and press return to search.
    30 Nov 2025 10:23 AM IST
    ആ​ഗോ​ള​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    • ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന
    • ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വ​ർ​ധി​ച്ചു
    ആ​ഗോ​ള​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്ക്

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ശ​ർ​ഖി​യ്യ മ​ണ​ൽ​പ​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ആ​ഗോ​ള​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി മാ​റു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഡാ​റ്റ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഫോ​ർ​വേ​ഡ് കീ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ടെ ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​മാ​ന്റെ ടൂ​റി​സ്റ്റ് ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​​ലൈ​ൻ സെ​ർ​ച്ചി​ങ്ങി​ൽ 43 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ചാ​സൂ​ച​ന​യാ​ണി​ത് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഫോ​ർ​വേ​ഡ് കീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി, സ്പെ​യി​ൻ, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്ന് 44 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 35 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​ഡം​ബ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ലോ​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ മാ​റു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​കെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ 30 ശ​ത​മാ​ന​വും ഖ​ത്ത​റി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ട്ടു​ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ, 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ വ​രെ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ഗോ​ള തി​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ 43% ഉ​യ​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലെ ബു​ക്കി​ങ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​മാ​ന​യാ​ത്രാ​ശേ​ഷി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​ഷ്യ​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ; 253 ശ​ത​മാ​നം. സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ്- 83 ശ​ത​മാ​നം, മ​ലേ​ഷ്യ- 56 ശ​താ​നം, ഇ​റ്റ​ലി- 31 ശ​ത​മാ​നം, യു.​കെ. 24 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക്. യൂ​റോ​പ്പി​ന്റെ​യും ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ​യും വി​പ​ണി​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച ഒ​മാ​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ കി​ട​പ്പും എ​ല്ലാ​ത്ത​രം വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

