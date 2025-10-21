Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    21 Oct 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 9:31 AM IST

    'ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റ'​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ല​ണ്ട​നി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഒ​മാ​നി​ലെ നി​ക്ഷേ​പാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം
    ‘ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റ’​ത്തി​ന് ഇ​ന്ന് ല​ണ്ട​നി​ൽ തു​ട​ക്കം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ‘ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റം 2025’ന് ​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ല​ണ്ട​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ഒ​മാ​നി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ്ഥി​ര​ത, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം, നി​ക്ഷേ​പാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​കു​തി അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഒ​മാ​ൻ-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ ടീ​മി​ലെ ഒ​മാ​ൻ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ നാ​സ​ർ ഖ​മീ​സ് അ​ൽ ജ​ഷ്മി ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യ​മ​റി​യി​ക്കും.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക ഫോ​റം ഒ​മാ​ന്റെ ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥി​തി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ധ​ന​കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഒ​മാ​നെ നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

    ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ ദി​ശ​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​മാ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രൂ​പ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. കൂ​ടാ​തെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​ലെ മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച, വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും.

