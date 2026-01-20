Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമോ​ട്ടോ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 12:21 PM IST

    മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​വ​റേ​ജ് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു; ക്ലെ​യിം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കി
    മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യ​ത്തി​ൽ വ​ൻ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​കീ​കൃ​ത മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ന​യം (യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി മോ​ഡ​ൽ) പു​തു​ക്കി ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ഫ്.​സി.​എ). ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​ര​ക്ഷ​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    ക്ലെ​യിം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മാ​റ്റം. പു​തു​ക്കി​യ ന​യ​പ്ര​കാ​രം, പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മൂ​ലം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​വ​റേ​ജ് ഇ​നി സ്വ​മേ​ധ​യാ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​വും. തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പു​തി​യ ക​വ​റേ​ജി​ന്റെ ചെ​ല​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഒ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​വാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, റീ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും എ​ഫ്.​എ​സ്.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം വാ​ഹ​ന അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം, ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ പ​ണം നേ​രി​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​വും ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, തേ​യ്മാ​നം ക​ണ​ക്കാ​ക്കാ​തെ പു​തു​താ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട സ്പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്സു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക 37 ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ചു. തീ​രു​മാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പു​തു​ക്കി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യു​ടെ നി​യ​മ-​നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ന​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ സാ​ൽ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വി​ല​യി​രു​ത്തി, പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് വി​പ​ണി​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​ൻ നേ​രി​ട്ട കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി മോ​ട്ടോ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത ക​വ​റേ​ജ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ഫ്‌.​എ​സ്.​എ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പോ​ളി​സി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ൽ​പ്പും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​ന്തു​ലി​ത സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​ൽ സാ​ൽ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ​രാ​തി​ക​ളും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും കു​റ​യു​മെ​ന്നും, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:insurance policymotorOman
    News Summary - Oman introduces major changes to motor insurance policy
    Similar News
    Next Story
    X