Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    1 Sept 2025 12:20 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു കാ​ലാ​വ​ധി 10 വ​ർ​ഷം

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട നി​ക്ഷേ​പ പ​രി​ധി​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും അ​ർ​ഹ​ത
    golden visa
    മ​സ്ക​ത്ത്: വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​ക്ക് (‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം) തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​റി​വ് കൈ​മാ​റ്റം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ​യും വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള​താ​ണ് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി’ പ്രോ​ഗ്രാം.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​തു​ക്കാ​വു​ന്ന 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ക. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ആ​സ്തി​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​താ​ണ്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്ക​ണം

    താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    • ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പ​നം: ക​മ്പ​നി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ട് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ആ​ക​ണം. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ ഓ​ഹ​രി ആ​കെ ആ​സ്തി​ക​ളി​ൽ 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്ക​ണം.
    • ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടൂ​റി​സം കോം​പ്ല​ക്സു​ക​ളി​ലെ (ഐ.​ടി.​സി) സ്വ​ത്ത്: പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ടൂ​റി​സം യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ ടൈ​റ്റി​ൽ ഡീ​ഡോ​ടു​കൂ​ടി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത. ക​മ്പ​നി വ​ഴി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ന്തി​മ ബാ​ല​ൻ​സ് ഷീ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.
    • ഗ​വ. ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ: അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ, ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​ധി ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.
    • ലി​സ്റ്റ​ഡ് ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ: അ​പേ​ക്ഷ​ക​ന്റെ പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ഓ​ഹ​രി​ക​ളു​ടെ വി​പ​ണി​മൂ​ല്യം 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.
    • നി​ശ്ചി​ത ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പം: 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​ക​ണം. റെ​സി​ഡ​ൻ​സി കാ​ലാ​വ​ധി​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പു​തു​ക്കാ​വു​ന്ന​ത്.
    • 50 ല​ധി​കം ഒ​മാ​നി​ക​ളെ ജോ​ലി​ക്ക് നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ: 50 ല​ധി​കം ഒ​മാ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ള്ള​തും 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ല​ധ​ന​മു​ള്ള​തു​മാ​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത.
    • വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ: ഒ​മാ​ന്റെ വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ​ങ്കാ​ളി​യെ​യോ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​നെ​യോ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ​ർ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​ക്ക് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യാം. ക​മ്പ​നി​ക്ക് 2,00,000 റി​യാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ മൂ​ല​ധ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ലു​പ്പ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ

    • വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലും അ​തി​ർ​ത്തി പോ​യ​ന്റു​ക​ളി​ലും ഫാ​സ്റ്റ്-​ട്രാ​ക്ക് ലെ​യ്‌​നു​ക​ൾ
    • ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ടൂ​റി​സം കോം​പ്ല​ക്സി​ന് (ഐ.​ടി.​സി) പു​റ​ത്ത് സ്വ​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​നി​ഷി​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ, റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വാ​ണി​ജ്യ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യി​ക സ്വ​ത്ത് വാ​ങ്ങാം. ഇ​ത് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാം.
    • മൂ​ന്ന് ഗാ​ർ​ഹി​ക ജോ​ലി​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി
    • ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്ക് വി​സി​റ്റ് വി​സ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം
    • സ​ലാ​ല​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് യൂ​ത്ത് കോം​പ്ല​ക്സ് ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് എ​ന്റ​ർ​ടൈ​ൻ​മെ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​ന​വും ന​ട​ന്നു. ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് മ​ർ​വാ​ൻ ബി​ൻ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ര​ക്ഷാ​ക​ർ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രി ഖാ​ഇ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​മാ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ലൈ​റ്റ് ക​മ്പ​നീ​സ് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്, ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ-​ഓ​ത​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശ കൈ​മാ​റ്റം, നി​ർ​മാ​ണ​മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.സു​സ്ഥി​ര​വും മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്തി​സാം ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഫാ​റൂ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​മാ​നി സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ഒ​രു മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യു​ള്ള ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.
