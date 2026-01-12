Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ; ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം - റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    കേ​ര​ള പ്ര​ള​യ ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം
    ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ; ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം - റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    മ​സ്ക​ത്ത്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ള​യ ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി മ​നു​ഷ്യ​സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​ള​യ ഫ​ണ്ട്, അ​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വ​ക​മാ​റ്റി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളോ​ടും പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഫ​ണ്ടി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ വ​ര​വ്-​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ​വെ​ക്കു​ക​യും, സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കേ​ര​ളം പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സാ​മൂ​ഹ്യ വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി നേ​ടി​യ ശേ​ഷം ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ ഫ​ണ്ട് ശേ​ഖ​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഈ ​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന ക്ല​ബി​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും തു​ക ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. ആ ​തു​ക​യാ​ണ് മ​റ്റാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഗു​രു​ത​രം. ഇ​ത് തീ​ർ​ത്തും പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും, ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം മാ​ന​വി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നും, ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഉ​ട​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Oman Indian School; Board of Directors should provide clarification - Ruvi Malayali Association
