Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 2:46 PM IST

    ഒ​മാ​ൻ-ഇ​ന്ത്യ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ന്റെ ക​ര​ടി​ന് ഒ​മാ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം; ക​രാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റി
    ഒ​മാ​ൻ-ഇ​ന്ത്യ വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ അ​ന്തി​മ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ന്റെ (സി.​ഇ.​പി.​എ) ക​ര​ട് രേ​ഖ ഒ​മാ​ൻ ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​ര -നി​ക്ഷേ​പ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗം. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ അ​ഞ്ചാം യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത ക​രാ​റി​ന്റെ ക​ര​ടി​ന് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രാ​ർ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക്കാ​യി റ​ഫ​ർ ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ മ​അ് വാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​ഇ.​പി.​എ ക​ര​ട് ക​രാ​റും അ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​മി​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച.

    വ്യാ​പാ​ര-​വ്യ​വ​സാ​യ- നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി ഖൈ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫി​നെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ച​ർ​ച്ചാ​സം​ഘ​ത്തെ​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രാ​റി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക -നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന സ്വാ​ധീ​ന​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വും വി​ശ​ദ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    ക​രാ​ർ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ക​രാ​റി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മി​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ക​രാ​ർ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും അ​വ കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഒ​മാ​ന്റെ വി​ക​സ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​നി ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക -ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി സാ​ന്നി​ധ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    സ​ജീ​വ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ശൂ​റാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സി.​ഇ.​പി.​എ ക​ര​ട് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ചു​ങ്കം, തീ​രു​വ, മ​റ്റു വ്യാ​പാ​ര ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ കു​റ​ക്കു​ക​യോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ദ്വി​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് നി​ർ​ദി​ഷ്ട ക​രാ​റി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഡി​സം​ബ​ർ 17, 18 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വ​ര​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2014ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള മോ​ദി​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​വും ഇ​ത്. സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​നാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നി​ന് പു​റ​മെ, ജോ​ർ​ഡനും മോ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന​റി​യു​ന്നു. ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ജോ​ർ​ഡ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ്യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​വും ഇ​ത്.

    News Summary - Oman-India trade deal enters final phase
