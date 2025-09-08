Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:26 PM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം; ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ പോ​ര്

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ന്‍ സ​മ​യം വൈ​കീട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്കാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്
    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം; ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ-​ഇ​ന്ത്യ പോ​ര്
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്നി​റ​ങ്ങും. ത​ജീ​കി​സ്താനി​ലെ ഹി​സോ​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഒ​മാ​ന്‍ സ​മ​യം വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മ​ണി​ക്കാ​ണ് കി​ക്കോ​ഫ്.അ​വ​സാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ കാ​ര്‍ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് വാ​ര്‍ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ടീ​മി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ശ്ര​മ​വും മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. എ​ങ്കി​ലും ഞ​ങ്ങ​ള്‍ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​വു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ്​ ഘട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ള്‍ ശ​രാ​ശ​രി​യു​ടെ നി​ര്‍ഭാ​ഗ്യ​ത്താ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ക​ലാ​ശ​ക്കളി​യി​ലെ​ത്താ​തെ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ര്‍ക്ക്‌​മെ​നി​സ്ഥാ​നെ 2-1ന് ​ആ​ണ് തോ​ല്‍പ്പി​ച്ച​ത്. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് വി​ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഒ​രു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും ഒ​രു തോ​ല്‍വി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍. ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഫൈ​ന​ല്‍ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് അ​ന്തി​മ പോ​രാ​ട്ടം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsIndia-OmanCAFA Nations Cup
    News Summary - Oman-India battle for third place in CAFA Nations Cup today
    Similar News
    Next Story
    X