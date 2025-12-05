അറബ് കപ്പിൽ ഒമാന് ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടംtext_fields
മസ്കത്ത്: ദോഹയിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ അറബ് കപ്പിൽ ഗ്രൂപ് ബിയിൽ ഒമാന് ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സൗദിയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടുഗോളുകൾക്ക് തോൽവി വഴങ്ങിയ ഒമാന് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മൊറോക്കോക്കെതിരെ ജയം അനിവാര്യമാണ്.
ഗ്രൂപ്പിലെ ശക്തരായ ടീം കൂടിയാണ് മൊറോക്കോ. ആദ്യ കളി വിജയിച്ച മൊറോക്കോ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം ജയം തേടിയാണ് ഒമാനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. ഒമാൻ സമയം വൈകീട്ട് 6.30നാണ് മൽസരം.
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പതിന് കൊമറോസിനെതിരെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ഒമാന്റെ അവസാന മൽസരം.
