Madhyamam
    Oman
    Posted On
    5 Dec 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    5 Dec 2025 11:07 AM IST

    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം

    അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം
    ഒ​മാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​ദോ​ഹ​യി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ൽ ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ൽ ഒ​മാ​ന് ഇ​ന്ന് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ടം. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യോ​ട് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ ഒ​മാ​ന് അ​ടു​ത്ത റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ ശ​ക്ത​രാ​യ ടീം ​കൂ​ടി​യാ​ണ് മൊ​റോ​ക്കോ. ആ​ദ്യ ക​ളി വി​ജ​യി​ച്ച മൊ​റോ​ക്കോ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടാം ജ​യം തേ​ടി​യാ​ണ് ഒ​മാ​നെ നേ​രി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് 6.30നാ​ണ് മ​ൽ​സ​രം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് കൊ​മ​റോ​സി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന മ​ൽ​സ​രം.

