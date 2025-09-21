Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:38 AM IST

    ഫി​​ഫ ലോ​​ക റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​ൻ

    78ാം സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​ണ് റെ​​ഡ്‍വാ​​രി​​യേ​​ഴ്സ്
    ഫി​​ഫ ലോ​​ക റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​ൻ
    ഒ​മാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഫി​​ഫ ലോ​​ക റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ ഒ​രു​സ്ഥാ​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​ൻ. ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലെ ഫി​​ഫ റാ​​ങ്കി​​ങ്ങി​​ൽ 78ാം സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​ണ് റെ​​ഡ്‍വാ​​രി​​യേ​​ഴ്സ്. 5.93 പോ​യ​ന്റ് വ​ർ​ധി​ച്ച് 1320.34 പോ​​യ​​ന്റാ​​ണ് ഒ​​മാ​​നു​​ള്ള​​ത്. കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന് തു​ണ​യാ​യ​ത്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും ഒ​മാ​ൻ തോ​ൽ​വി അ​റി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തു​ർ​ക്മെ​നി​സ്താ​നെ 2-1ന് ​ആ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാം ക​ളി​യി​ൽ കി​ർ​ഗി​സ്താ​നെ അ​തേ സ്കോ​റി​ന് പ​രാ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നോ​ട് 1-1 സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​മാ​ന് ഇ​നി മു​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ഗ്രൂ​പ്പ് ബി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ഗ്രൂ​പ് ബി​യി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ന​ട​ക്കു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 14 വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. എ​ന്നാ​ൽ ഒ​രു ടീ​മി​ന് കൂ​ടി സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ട്. നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ലും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​വ​രു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഇ​ന്റ​ർ കോ​ൺ​ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​കു​ന്ന ടീ​മു​മാ​യി ഹോം ​ആ​ൻ​ഡ് എ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു ജ​യി​ച്ചാ​ൽ അ​വ​ർ​ക്കും ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ളി​ൽ പ​ന്ത്​ ത​ട്ടു​ക എ​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്‍റെ ചി​ര​കാ​ലാ​ഭി​ലാ​ഷം ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം പൂ​വ​ണി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ആ​രാ​ധ​ക​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ​ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ള്ള ഖ​ത്ത​റും യു.​എ.​ഇ​യും ശ​ക്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളെ​യും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രു​ത്ത് റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നു​ണ്ട്.

