Madhyamam
    Oman
    18 Nov 2025 11:40 AM IST
    18 Nov 2025 11:40 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ക്കി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ക്കി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും യു.​ടി.​എ​സ്.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ക്കി കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ നൃ​ത്ത​പ​രി​പാ​ടി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും യു.​ടി.​എ​സ്.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ക്കി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വ​നി​ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഹ​സി​ൽ ഹോ​ക്ക് കൊ​ച്ചി​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ 2-1ന് ​തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ റ​ഷ് മും​ബൈ കി​രീ​ടം നേ​ടി. മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​ത്തും 2-2 സ​മ​നി​ല പാ​ലി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ളി പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​ത്. ഗ​ൾ​ഫ് ഹോ​ക്കി ഫി​യ​സ്റ്റ പു​രു​ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടീം ​കൂ​ർ​ഗ് ഒ​മാ​ൻ യു.​ടി.​എ​സ്.​സി​യെ 6-3ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​പ്പ് നേ​ടി. മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് മെ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സി​നെ 4-2ന് ​തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് യു.​ടി.​എ​സ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​നും യു.​ടി.​എ​സ്.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​മി​റാ​ത്ത് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ ഹോ​ക്കി കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി


    അ​ണ്ട​ർ-18 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ അ​മ​റ​ത്ത് ക്ല​ബി​നെ 7-2ന് ​പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ഹ്‌​ലി സി​ദാ​ബ് ക​പ്പ​ടി​ച്ചു. അ​ണ്ട​ർ-18 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ സീ​ബ് വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. മ​സ്‌​ക​റ്റ് ക്ല​ബി​നെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ഏ​ഴു​ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ണ്ട​ർ-14 ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖു​റി​യാ​ത്ത് ക്ല​ബി​നെ 6-4ന് ​മ​സ്‌​ക​റ്റ് ക്ല​ബ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഹോ​ക്കി ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​മ​ർ​വാ​ൻ ജു​മ അ​ൽ ജു​മ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ ധ​മാ​ക്കി, കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, ഹോ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 600 വ​നി​ത​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന മെ​ഗാ നൃ​ത്തം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ​വു​മാ​യി ഫാ​ൻ വി​ല്ലേ​ജ് ഒ​രു​ക്കി.

    hockeyOman Newsgulf news malayalam
