    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:30 AM IST

    ഒ​മാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്​​പോ​ക്ക് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ഒ​മാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്​​പോ​ക്ക് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം
    ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്​​പോ​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സി​ബി​ഷ​നും കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നും തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഒ​മാ​ൻ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 14ാമ​ത് ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ക്സ്പോ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണ-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​യ്ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ഹാ​ഷി​ൽ അ​ൽ മു​സാ​ൽ​ഹി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ​ു​ള്ള​ത്. പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.



    അ​റി​വ് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ്ടു​പി​ടി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി എ​ക​സ്​​പോ ന​ഗ​രി മാ​റും.

    ഇ​ന്ത്യ, കാ​ന​ഡ, ഈ​ജി​പ്ത്, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ൻ, മ​ലേ​ഷ്യ, ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ, താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ന്യൂ​റോ​ള​ജി, ഓ​ങ്കോ​ള​ജി, റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ചി​കി​ത്സാ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. എ​ക​്സ്​​പോ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദി​ക് സെ​ന്റ​ർ, സകെ​യ​ർ 24, സഹം ആയുർവേദ ആശുപത്രി തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ​രി​ച​പ്പെ​ടു​ത്തി മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ണ്ട്.

